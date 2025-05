Inzaghi vuole mettere pressione al Napoli: con la Lazio tornano i titolari

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro non vuole correre rischi e intende evitare cali di tensione

Dopo aver operato un ampio turnover nelle sfide contro Verona e Torino, Simone Inzaghi si prepara a rimettere in campo i suoi uomini migliori per il delicato incrocio con la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro non vuole correre rischi e intende evitare cali di tensione che potrebbero costare caro nella volata finale.

Nel match contro i biancocelesti, dovrebbero tornare dal primo minuto Sommer, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dimarco e Thuram, tutti assenti nelle ultime due gare di campionato. Out per infortunio, invece, restano Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. Nessuna forzatura: l’attenzione massima resta puntata sul grande obiettivo di fine stagione, la sfida europea con il PSG, ma dopo il pari col Genoa del Napoli in casa nerazzurra si è tornati a credere allo scudetto.