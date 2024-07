Affare Spinazzola, Gazzetta: "Napoli cerca formula che tuteli club da eventuali infortuni"

vedi letture

Quindi, ragiona su un’intesa che possa legare l’ingaggio o parte dello stesso al numero di presenze

Affare Leonardo Spinazzola: il Napoli cerca una formula che tuteli il club da eventuali infortuni. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa col difensore svincolato: “Nelle ultime ore, è stato registrato un avvicinamento notevole con le parti che hanno cominciato a delineare una bozza di accordo. Il Napoli cerca una formula che lo tuteli da eventuali infortuni lunghi o frequenti, ipotesi da tenere in considerazione per i trascorsi di Spinazzola.

Quindi, ragiona su un’intesa che possa legare l’ingaggio o parte dello stesso al numero di presenze. Sotto quest’aspetto, le premesse sono buone: il giocatore è reduce da un’annata in cui ha disputato oltre duemila minuti per un totale di 36 presenze in tutte le competizioni. La prima proposta è per una durata annuale con opzione in favore della società fino al 2026. L’agente di Spinazzola, Davide Lippi, ha chiesto la garanzia di un anno in più, cioè un biennale con la possibilità di prolungamento unilaterale a discrezione del club”.