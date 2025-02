Aiutino all'Inter, Mkhitaryan graziato! Moviola Cds e Gazzetta: "Manca un giallo"

Così come ieri il commentatore arbitrale di DAZN, anche i quotidiani sportivi confermano l'errore di Piccinini (valutato comunque positivamente nel complesso) ieri in Inter-Genoa nel non ammonire Mkhitaryan, diffidato e che pertanto avrebbe saltato la sfida del Maradona:

"Direzione senza problemi per Piccinini, che non ha bisogno di interventi del Var lungo la serata di San Siro. Nessun giallo nel primo tempo, ma in principio di ripresa ne manca uno a Mkhitaryan: l'armeno, che era pure diffidato, per rimediare a un proprio errore ferma la ripartenza di Miretti", scrive il Corriere dello Sport.. "Al 5'st manca un giallo a Mkhitaryan per un fallo su Miretti in ripartenza, classica situazione di interruzione di una potenziale azione d'attacco. L'armeno, diffidato, avrebbe saltato la super-sfida col Napoli", scrive la Gazzetta dello Sport.