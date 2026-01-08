Anche la Gazzetta boccia Marchetti-Marini: "Buongiorno colpito al collo, è fallo!"
Non solo il Corriere dello Sport. Anche la Gazzetta dello Sport, nella solita moviola, seppur in maniera più morbida segnala però in maniera chiara l'errore del VAR Marini e dell'arbitro Marchetti sul rigore sanzionato a Buongiorno:
"Polemiche anche per il rigore assegnato al Verona sull'1-0. Al 24’ viene concesso un rigore per il Verona dopo lunga revisione. Buongiorno ha il braccio alto, in posizione punibile, quando tocca la palla, contesa però da Valentini che mentre salta commette fallo (colpo al collo) sul giocatore del Napoli. Più che rigore sembra fallo a favore dei padroni di casa".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
2 Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com