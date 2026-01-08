Anche la Gazzetta boccia Marchetti-Marini: "Buongiorno colpito al collo, è fallo!"

Oggi alle 01:50Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Non solo il Corriere dello Sport. Anche la Gazzetta dello Sport, nella solita moviola, seppur in maniera più morbida segnala però in maniera chiara l'errore del VAR Marini e dell'arbitro Marchetti sul rigore sanzionato a Buongiorno:

"Polemiche anche per il rigore assegnato al Verona sull'1-0. Al 24’ viene concesso un rigore per il Verona dopo lunga revisione. Buongiorno ha il braccio alto, in posizione punibile, quando tocca la palla, contesa però da Valentini che mentre salta commette fallo (colpo al collo) sul giocatore del Napoli. Più che rigore sembra fallo a favore dei padroni di casa".