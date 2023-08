Anche Mancini in fuga in Arabia: con lui tutto lo staff che aveva in nazionale

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione su Roberto Mancini.

L'ex ct azzurro sta per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita, dove guadagnerà quasi 90 milioni in due anni e mezzo. Con lui, l'allenatore si porterà anche tutto lo staff che aveva in Nazionale: Evani, Salsano e Lombardo (staff tecnico), Gagliardi (tattico), il preparatore dei portieri Battara, i preparatori atletici Scanavino e Donatelli, gli osservatori Nuciari e Sandreani.

Mancini, spiega la Rosea, dovrebbe incontrare il suo staff in questi giorni: una riunione organizzativa per definire tutti i dettagli e preparare la firma dei contratti. Emissari della famiglia reale saudita sono attesi a Roma la prossima settimana per chiudere le procedure.