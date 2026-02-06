Beukema in panchina anche col Genoa: le scelte in difesa di Conte

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla delle scelte di formazione di Conte in vista della partita di domani contro il Genoa: "L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina.

La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Conte ritroverà quasi certamente pure Milinkovic-Savic (ma a Marassi dovrebbe giocare ancora Meret) e Mazzocchi che oggi proverà a strappare la convocazione. Ancora in dubbio Politano: non è escluso che rientri direttamente in Coppa Italia col Como senza affrettare i tempi".