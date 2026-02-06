Giovane e Alisson insieme sarà difficile: Conte ha un'idea tattica precisa

vedi letture

Giovane e Alisson domani col Genoa dovrebbero partire dalla panchina. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. "Mercoledì, nell’allenamento congiunto con il Giugliano, hanno segnato un gol a testa, a conferma della loro predisposizione alla rete avversaria. Conte ne terrà conto? Probabilmente no, perché il coach salentino vuole che uno dei due sottopunta sia più centrocampista che attaccante. Ma in attesa che rientrino Anguissa e Gilmour, il Napoli dispone di soli tre centrocampisti, cioè, Lobotka, McTominay e appunto Elmas. E tutti e tre continuano ad essere schierati dal primo minuto".