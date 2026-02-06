Formazione Napoli: Conte pensa a una sola novità rispetto alla Fiorentina

Dovrebbe esserci una sola novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domani a Genova. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La rifinitura di oggi potrà dare ulteriori indicazioni all'allenatore del Napoli (non ci sarà conferenza pre-partita) che comunque, tra emergenza e scelte blindate, ha le idee piuttosto chiare. La novità è rappresentata dal rientro di Rrahmani, pronto a tornare (era in campo anche lui mercoledì) e anche a farlo dal primo minuto: sarà lui, di fatto, il sostituto di Di Lorenzo, con Juan Jesus e Buongiorno che andranno a completare la linea difensiva. A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili, ai loro lati conferme per Gutierrez a destra - galvanizzato dal gol contro la Fiorentina, il primo in Serie A - e Spinazzola a sinistra. In porta Meret".