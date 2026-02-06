Parchetti, terzo anello e Skybox: tutti i dettagli del 'nuovo' Maradona

Sono giorni caldi questi per il restyling dello stadio Maradona ma anche per la candidatura della città per ospitare le gare di Euro 2032. Sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola emergono alcune indiscrezioni sul tema.

Si terrà oggi la riunione operativa tra Comune di Napoli e i delegati della Figc sulla candidatura di Napoli con lo stadio Maradona a Euro 2032. Le novità saranno essenzialmente due: il primo, i parcheggi con oltre 2000 posti auto, requisito che la Uefa chiede solo alle città candidate a ospitare una semifinale del torneo continentale di calcio che l'Itala organizza insieme alla Turchia, mentre a seconda novità è che a luglio è stato annunciato il progetto di riapertura del terzo anello. Oggi la consegna del cronoprogramma che prevede per la fine di questa stagione agonistica del Napoli la prima installazione della tecnologia per ridurre le vibrazioni del sito che ne hanno causato la chiusura tanti anni fa.

Verrà poi ridotta la distanza attuale dal rettangolo verde di gioco per migliorare la visibilità dagli spalti, i lavori al Maradona non interromperanno l'attività e la Società non perderà soldi, saranno inoltre recuperati 10mila posti nei distinti e nelle curve la capienza arriverà a 7mila posti. Per Skybox, Field box e posti Vip in Tribuna centrale, verrà utilizzato il progetto di Zavanella.