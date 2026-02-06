Alisson e Giovane subito dal 1' contro il Genoa? La decisione di Conte

Molti tifosi si aspettano di vedere subito in campo Giovane e Alisson per la gara di domani contro il Genoa ma a quanto pare Conte ha idee diverse, aspettando la rifinitura. Ecco sul capitolo formazione quanto scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Mercoledì, nell'allenamento congiunto con il Giugliano, hanno segnato, a conferma della loro predisposizione alla rete. Conte ne terrà conto? Probabilmente no, perché vuole che uno dei due sottopunta sia più centrocampista che attaccante. Ma in attesa che rientrino Anguissa e Gilmour, il Napoli dispone di soli tre centrocampisti, Lobotka, McTominay e appunto Elmas. E tutti e tre continuano ad essere schierati dal 1'".