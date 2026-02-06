McTominay le gioca tutte: in Europa è da record con altri due giocatori

McTominay le gioca tutte ed è da record col suo minutaggio. Lo scrive l'edizione odierna del Cds con un focus sul centrocampista del Napoli: "In A è tra i giocatori con più minuti dietro il solo Kalulu della Juve mentre allargando l’orizzonte ai cinque maggiori campionati europei solo Szoboszlai (2948) ed Enzo Fernández (2866) hanno giocato più minuti di lui in questa stagione (Mondiale per Club escluso).

McT è un tuttocampista, ricopre vari ruoli e tutti a suo modo, senza snaturarsi mai. A Napoli era partito da seconda punta accanto a Lukaku, poi si è sistemato come interno a sinistra nel 4-3-3 che aveva portato al tricolore, quest’anno con i Fab Four aveva allargato a sinistra il suo raggio d’azione, poi è stato spostato in mediana e lì è rimasto con prestazioni convincenti".