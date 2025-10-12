McTominay, problema tattico? CdS: se fosse così, col Genoa sarebbe tornato a brillare

vedi letture

Fino a questo momento, nel nuovo campionato, Scott McTominay non ha rispettato le alte aspettative dopo la strepitosa stagione scorsa. Che ci sia un problema tattico? Non per il Corriere dello Sport: "Fermo restando che in genere, magari, possa preferire una partenza da mezzala pura, McT non ha brillato anche contro il Genoa, la prima partita giocata con il 4-3-3 dal primo minuto e in cui, di conseguenza, ha giostrato in una mediana a tre fino all’ingresso di De Bruyne e al cambio di sistema.

La preparazione condizionata dal problema muscolare accusato proprio in avvio, può essere un altro dei motivi alla base dell’andamento lento. Ma anche nella sua prima stagione italiana aveva segnato un solo gol dopo sei partite di campionato, e ciò significa che a lui basta sbloccarsi per poi volare; resta il giocatore della rosa con più minuti complessivi (681 in 8 presenze, 7 dal 1’)".