Cade l'Inter! Gazzetta titola: "La Juve vince. E Conte resta a +2"

Il Derby d'Italia è della Juventus e l'Inter fallisce così la possibilità di sorpassare in classifica il Napoli, rimanendo a -2 dalla capolista che alla fine dei conti ha guadagnato un punto, in questo fibrillante fine settimana. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione oline titola: "Numero di Kolo e Conceiçao-gol: l'Inter non punge, la Juve vince. E Conte resta a +2".

