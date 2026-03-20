Cagliari, stadio sold out per il Napoli: il dato incredibile sulla prevendita

Cagliari, stadio sold out per il Napoli: il dato incredibile sulla prevendita TuttoNapoli.net
© foto di Federico Paparusso
Oggi alle 13:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli con il sostegno compatto del proprio pubblico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta dei tifosi è stata immediata: in un amen sono stati acquistati circa 15.500 tagliandi, garantendo il tutto esaurito alla Unipol Domus.

In un clima di grande partecipazione, la squadra rossoblù proverà a invertire la rotta dopo due battute d’arresto consecutive e a ritrovare il successo che manca ormai da sei turni di campionato. L’entusiasmo sugli spalti rappresenta dunque un elemento chiave per tentare di rilanciare il percorso stagionale.