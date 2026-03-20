Cagliari, stadio sold out per il Napoli: il dato incredibile sulla prevendita
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Il Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli con il sostegno compatto del proprio pubblico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta dei tifosi è stata immediata: in un amen sono stati acquistati circa 15.500 tagliandi, garantendo il tutto esaurito alla Unipol Domus.
In un clima di grande partecipazione, la squadra rossoblù proverà a invertire la rotta dopo due battute d’arresto consecutive e a ritrovare il successo che manca ormai da sei turni di campionato. L’entusiasmo sugli spalti rappresenta dunque un elemento chiave per tentare di rilanciare il percorso stagionale.
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