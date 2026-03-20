McTominay pronto a cambiare modulo: ecco le indicazioni di Conte per lui

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Antonio Conte sembra avere le idee chiare per la sfida contro il Cagliari, con Scott McTominay e Kevin De Bruyne pronti a partire dal primo minuto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza dei due centrocampisti dal via, anche se per lo scozzese è previsto un impiego diverso rispetto al solito. Nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico, McTominay non agirà da centrale di centrocampo ma sarà schierato sulla trequarti di sinistra accanto a De Bruyne, che invece si muoverà sul centrodestra alle spalle di Hojlund.

Il ruolo di McTominay in Cagliari-Napoli

Per l’ex Manchester United è previsto un ruolo ibrido: in fase offensiva dovrà inserirsi e riempire l’area, mentre senza palla si abbasserà sulla linea dei centrocampisti per dare equilibrio alla squadra. Quando il Napoli perderà il possesso, sarà invece De Bruyne ad avanzare alle spalle della punta, completando gli adattamenti tattici richiesti da Conte per rendere la squadra più compatta.