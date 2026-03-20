Arbitri, addio a Open Var ma non solo: saltano ref cam e annuncio ai tifosi?

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Secondo Repubblica, tante le novità sul mondo arbitrale in vista della prossima stagione. Non ci sarà ad esempio la trasmissione di Dazn Open Var che adesso rischia la cancellazione. Non solo, però. "Gli arbitri sono offesi dai vertici che ammettono gli errori in tv. Ancora, le tv chiedono l’obbligo di diffondere tutti i dialoghi con la sala Var, per non essere accusate di occultare presunte verità scomode. Infine, potrebbero sparire anche announcement (la spiegazione dell’arbitro al pubblico) e ref cam (le riprese in soggettiva)".

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