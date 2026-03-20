Meret o Milinkovic-Savic a Cagliari? Conte ha fatto la sua scelta

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L’estremo difensore friulano era partito dal primo minuto nell’ultima gara contro il Lecce, ma questa volta la scelta è diversa.

Ultime ore di riflessione prima della sfida contro il Cagliari e Antonio Conte ha sciolto uno dei dubbi principali di formazione, quello legato al portiere titolare. Nell’allenamento svolto a Castel Volturno prima della partenza per la Sardegna, il tecnico ha deciso a chi affidare i pali per la gara delle 18.30. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic è stato serrato fino all’ultimo.

Meret l'ultima, Milinkovic-Savic la prossima

L’estremo difensore friulano era partito dal primo minuto nell’ultima gara contro il Lecce, ma questa volta la scelta è diversa. Conte avrebbe infatti deciso di puntare su Milinkovic-Savic, che tornerà titolare dal primo minuto contro il Cagliari. Prosegue quindi l’alternanza tra i due portieri, una gestione che il tecnico sta portando avanti da diverse settimane per mantenere alto il livello di competitività anche tra i pali.