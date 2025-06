Calciomercato Napoli, retroscena CdM: "Il piano di ADL già prima della conferma di Conte"

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

“Il Napoli sul mercato ha cominciato a lavorare anche prima di garantirsi la permanenza di Conte, ha programmato a prescindere da ciò che sarebbe accaduto in panchina, anche quando lo scenario più probabile era il cambio con Allegri, che poi è andato al Milan". Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che conferma così la volontà di Aurelio De Laurentiis di portare il Napoli a livelli sempre più alti.

"Finché sarò in vita non lo venderò neanche per 2,5 miliardi di euro, quando non ci sarò più decideranno i miei figli" aveva dichiarato nei giorni scorsi il presidente azzurro, parole che secondo il quotidiano rappresentano anche una garanzia per la continuità e l’ambizione futura del club appena laureatosi campione d'Italia per la seconda volta in tre anni.