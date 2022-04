Capolavoro difesa con Koulibaly out 2 mesi e Manolas via: il dato

Primo posto a un punto e grande fiducia per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elogia un reparto in particolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo posto a un punto e grande fiducia per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elogia un reparto in particolare: "Il capolavoro è la miglior difesa che persiste nonostante il Napoli subisca gol da sette partite consecutive (nove considerando anche l’Europa League), un dato ancora più importante considerando i due mesi e mezzo trascorsi senza Koulibaly, la partenza di Manolas che ai nastri di partenza era ancora il titolare del Napoli. Sono venuti fuori Rrahmani e Juan Jesus, con questa coppia inedita il Napoli in campionato ha subito solo sette gol in nove partite".