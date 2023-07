Castel di Sangro, partita la caccia ai biglietti: il programma delle amichevoli

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli farà due giorni di riposo, poi venerdì partirà per la seconda fase della preparazione, soggiornerà a Rivisondoli e lavorerà al Patini di Castel Di Sangro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Ieri i tifosi si sono messi virtualmente in coda per portare a casa i biglietti delle amichevoli che si disputeranno in Abruzzo. Si parte sabato 29 luglio contro i turchi dell’Hatyaspor, poi mercoledì 2 agosto come un anno fa la sfida contro gli spagnoli del Girona, domenica 6 agosto l’incontro contro l’Augsburg, squadra di Bundesliga, e venerdì 11 la chiusura contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. L’orario delle gare è fissato sempre per le 18.30, anche per abituarsi alle condizioni atmosferiche del debutto previsto a Frosinone sabato 19 agosto proprio alle 18.30".