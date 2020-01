CdS - Corsa a Politano: Napoli avanti ma Roma e Siviglia in agguato

Per Matteo Politano è corsa a tre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non c'è infatti ancora l'accordo tra il Napoli e il giocatore, nonostante l'apertura da parte dell'entourage, e allora sia la Roma che il Siviglia, continuano a sperare. I partenopei sono avanti, senza dubbio, forti dei 2 milioni di euro per il prestito con 22 di obbligo di riscatto più altri 2 di bonus, ma il calciatore continua a sperare di tornare a vestire la maglia della Roma, club dov'è cresciuto. In tutto questo Monchi continua a monitorare la situazione, sperando di poterlo portare in Liga.