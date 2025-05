Cds esalta Raspadori: "Si accende sempre quando c'è lo scudetto di mezzo"

Elogio a Giacomo Jack Raspadori dopo il gol di Lecce, il quinto in campionato, l'ennesimo 'pesante' soprattutto quando si parla di scudetto. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport.

"Raspadori, l’universitario con la faccia da calciatore, ha uno viziaccio (si fa per dire): fa il tipo spavaldo e la voce grossa quando una lotta scudetto s’accende ed entra nel vivo. Lo ha fatto nel 2023, segnando allo Stadium contro la Juve il gol che ha blindato il trionfo annunciato di quel Napoli più spavaldo di lui, e s’è ripetuto sabato a Lecce: punizione micidiale, con la diabolica partecipazione di McTominay in barriera, e vittoria fondamentale nel momento cruciale del testa a testa con l’Inter per un titolo tutt’altro che scontato. Jack, nell’indecisione, s’è travestito da asso e ha provato ad accorciare i tempi".