CdS - Zielinski, tutto fatto per il rinnovo: ingaggio da top e clausola monstre

Tutto ormai definito per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, ma prossimamente verrà definito il nuovo accordo che sarà fissato al giugno 2024 con opzione per un ulteriore anno.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come per il polacco sarà previsto un cospicuo aumento dell’ingaggio, partendo da una base di 2,6 milioni andando oltre i 3 milioni nel corso degli anni.

La clausola rescissoria dovrebbe essere vicina ai 100 milioni di euro per il centrocampista classe ’94.