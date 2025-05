Che finale! Cds: "Chivu, 7 anni all'Inter: può consegnare il titolo ai nerazzurri. E Baroni..."

vedi letture

Sono tante le storie che ruotano intorno a questa giornata di campionato e questo finale di stagione. Ne parla nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni: "Cristian Chivu, 44 anni, sette dei quali all’Inter: è chiamato a fermare il Napoli per salvarsi e consegnare il titolo proprio ai nerazzurri. Oppure Baroni, classe ’63: autore del gol-scudetto in Napoli-Lazio del 29 aprile ’90, Marco farà il possibile per portare la Lazio in Champions e, allo stesso tempo, fare un altro regalo ai napoletani.

Simone Inzaghi, 49enne, vive una condizione scomodissima: dopo ventun anni di Lazio, tra calciatore e tecnico dalle giovanili alla prima squadra, è costretto a vincere e togliere alla Lazio la speranza Champions. Il legame di Conte, 55, con l’Inter di Marotta è stato altalenante e a tratti sfinente per entrambi: e qui sospetto che Antonio proverebbe un piacere doppio nello sfilarle lo scudo".