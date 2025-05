Quanti incroci: l'Inter dopo il regalo di Vieira sogna un altro favore da Chivu

vedi letture

Arriva il turno decisivo e gli incroci trovano spazio in un approfondimento del Corriere dello Sport. Proprio nella sua Lecce, Antonio Conte sembrava aver portato a casa la vittoria decisiva per la conquista di uno storico scudetto. La settimana dopo, invece, l’ex interista Patrick Vieira, ora in panchina al Genoa, ha riportato i nerazzurri a un passo dal Napoli grazie al gol di Vasquez.

L’Inter ora spera in un secondo regalo di un suo ex giocatore. Dopo il favore firmato Vieira, può riceverlo da Cristian Chivu protagonista del Triplete conquistato nel 2010 in quella squadra che Vieira lasciò nel mese di gennaio. C'è però anche Marco Baroni, oggi allenatore della Lazio, che domani sera affronterà l’Inter e nel 1990 segnò il gol che cucì il secondo scudetto sulle maglie del Napoli. E lo segnò proprio alla Lazio. Per non parlare di Inzaghi, che ha già battuto Conte sul filo di lana quando era il centravanti della Lazio di Eriksson.