Scontro con l'Inter: ADL non vuole anticipare l'ultimo turno al giovedì

Le possibilità che la corsa per il titolo si chiuda domani sera sono piuttosto basse. L'unico scenario che porterebbe a un verdetto definitivo sarebbe una sconfitta dell'Inter contro la Lazio, unita a una vittoria del Napoli a Parma. Di conseguenza i vertici della Serie A potrebbero trovarsi a dover considerare attentamente gli orari dell'ultima giornata di campionato, dovendo lasciare spazio anche per un possibile spareggio nel caso in cui Napoli e Inter finissero appaiate in classifica. Una questione complessa da gestire, poiché ciascuno cercherà di far valere le proprie esigenze.

Ne parla anche Repubblica in edicola stamattina: "Se i giochi resteranno aperti, lunedì in Lega di Serie A i presidenti dovranno accordarsi su quando giocare. L’Inter insiste per giovedì 22 maggio, data che consentirebbe poi di giocare lo spareggio scudetto il 25, lasciando ai nerazzurri cinque giorni per preparare la finale di Champions del 31 a Monaco di Baviera. De Laurentiis non è d’accordo: perché rischiare di festeggiare il tricolore di giovedì, senza trarne vantaggio? L’impressione è che una quadra si troverà".