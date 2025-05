Conte-Juventus, Tuttosport insiste: "Tante conferme. Può ritrovare Pintus in bianconero"

vedi letture

Il ritorno di Antonio Conte è un’ipotesi che circola e che viene suffragata da conferme interne ed esterne al mondo del calcio, scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport, vicino alle vicende juventine: "Il profumo della Juventus è intenso e antico, ma negli ultimi mesi si è rafforzato e intensificato: anche a Torino serve qualcuno che sappia tirare su le mura e Conte è il capomastro giusto. Uno di quegli architetti medievali che sapeva tirar su mura in mezzo al nulla. Per questo, anche, nelle ultime settimane ha preso a circolare la notizia di un possibile ritorno di Antonio Pintus a Torino. Il “re” dei preparatori atletici è un dipendente del Real Madrid e ha parecchie richieste dai top club europei: la più insistente arriva proprio dalla Juventus e la carta più importante per provare a convincerlo è rappresentata dalla possibilità di tornare a lavorare con Conte".

In questo senso il quotidiano aggiunge: "I tasselli del puzzle sul futuro di Antonio Conte sulla panchina bianconera si incastrano molto bene e la tesserina mancante è rappresentata da quello scudetto che semplificherebbe ancor di più il divorzio da Aurelio De Laurentiis. Non si farà più trovare impreparato nè, tantomeno, si avviterà in perniciosi e controproducenti scouting: Massimiliano Allegri è pronto a prendere la residenza a Castel Volturno ripetendo, curiosamente, la staffetta che tanta fortuna e tanti titoli ha portato alla Juventus".