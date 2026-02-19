Choc Inter col Bodo, editoriale Cds: "Disastro italiano in Champions!"

Il giornalista Alberto Polverosi nel suo editoriale per il Corriere dello Sport parla del ko dell'Inter in Champions e analizza nel complesso le difficoltà delle italiane in Europa.

"Per portarle tutt’e tre agli ottavi, nel ritorno di questi terribili playoff dovremo fare undici gol senza subirne manco uno, tre l’Atalanta, quattro la Juventus e tre l’Inter. Perfino nella stagione scorsa, quando le tre italiane (allora c’era il Milan al posto dell’Inter, già qualificata) vennero cacciate dalla Champions proprio agli spareggi, andò molto meglio all’andata. Erano rimaste forti speranze per il ritorno, la Juve aveva vinto contro il Psv, il Milan e l’Atalanta avevano perso con un solo gol di scarto contro Feyenoord e Bruges. Stavolta è stato subito un disastro per le squadre di Serie A. Istanbul, Dortmund e Bodø rischiano di diventare le città della nostra fine in Champions, così come rischiamo già a febbraio di rinchiuderci nel nostro cortile con le beghe, le risse e i casini, materia in cui primeggiamo in tutta Europa".