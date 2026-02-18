Rrahmani ko, chi contro l’Atalanta? Conte ha già scelto il sostituto
Sarà Juan Jesus a prendere il posto di Amir Rrahmani nella sfida di domenica a Bergamo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Da valutare, per la Dea, anche le condizioni di Spinazzola, uscito nel secondo tempo del match di domenica: Spina non preoccupa, ma le forzature sono vietate. Per il resto, a quattro giorni dall’appuntamento di Bergamo, c’è ancora ampio margine per valutazioni e riflessioni sulla formazione.
Di sicuro adesso aumentano le soluzioni a centrocampo con il rientro di Gilmour, già prezioso contro i giallorossi, così come in attacco dopo l’ottimo impatto nel secondo tempo di Giovane e soprattutto di Alisson, soluzioni in più dall’inizio o a gara in corso (come domenica). E in difesa, per un Rrahmani in meno, c’è un Juan Jesus pronto a tornare dopo aver scontato il turno di squalifica per il rosso di Marassi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
