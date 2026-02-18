Rrahmani, Lukaku, De Bruyne, Anguissa: tutte lesioni di alto grado che nel calcio non sono frequenti

Per Rrhamani si tratta addirittura del quarto infortunio muscolare subito nel corso di questa allucinante stagione: più serio per giunta dei precedenti. Lo sottlinea l'edizione odierna di Repubblica: "Ma di lesioni simili e di alto grado – che nel calcio non sono poi così frequenti – erano già rimasti vittime oltre al difensore kosovaro e a Lukaku anche Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa: tutti fuori combattimento per periodi superiore ai tre mesi. KDB è finito addirittura sotto ai ferri, come Giovanni Di Lorenzo (operato al piede), David Neres (caviglia ko) e Billy Gilmour: tradito dalla pubalgia.

In infermeria però hanno fatto tappa per periodi più o meno lunghi quasi tutti gli azzurri: da Milinkovic-Savic a McTominay, da Buongiorno a Politano, da Lobotka a Spinazzola e al portiere Contini. È metà febbraio e nel Napoli è gia più breve la lista dei superstiti: tant’è che potrebbe non essere una cattiva idea convocare un esorcista a Castel Volturno, per arrivare a fine stagione".