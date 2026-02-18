Doppietta Lang con il Galatasaray, i quotidiani lo celebrano: "Conte lo rimpiangerà"

Doppietta Lang con il Galatasaray, i quotidiani lo celebrano: "Conte lo rimpiangerà"
Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

"Voto Lang 8. Molto prezioso nella circostanza del vantaggio, perché va a creare problemi grossi a Bremer nella contesa del pallone. Poi, la doppietta che di fatto manda gambe all’aria la Juve: Conte lo rimpiangerà". Così scrive il quotidiano Tuttosport sulla prestazione di Noa Lang, autore di una doppietta contro la Juve con la maglia del Galatasaray nel play-off di andata in Champions.

 Il Corriere dello Sport gli dà 7 in pagella: “Non si vede per 45 minuti, ma poi non si fa scappare il pallone del 2-2 e beffa Di Gregorio con uno scavino”. Mentre per Gazzetta è da 8: “Quando vede la Juve si scatena. L’ex Napoli è tenace nel duello con Bremer (1-0 turco) e nella ripresa prende il volo e fa doppietta”. 