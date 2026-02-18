Nuovo allenamento congiunto a Castel Volturno: oggi tocca al Portici

vedi letture

Sta diventando un’abitudine tra un turno di campionato e l’altro. Sarà il Portici, oggi, la squadra (di Eccellenza) che si presenterà a Castel Volturno e con cui il Napoli di Conte si confronterà per l’allenamento congiunto di metà settimana per avvicinarsi alla partita di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, calcio d’inizio alle ore 15. Lo si legge sul Corriere dello Sport: "Un altro appuntamento, dopo quelli recenti contro Giugliano e Ischia, per cominciare a ragionare in vista della prossima partita permettendo a chi ne ha più bisogno, soprattutto a chi è appena rientrato o i nuovi, di accumulare altri minuti per questo finale di stagione con altre tredici sfide da qui al gong.

Per domenica il grande dubbio resta quello legato a Scott McTominay, che Conte spera di poter recuperare. L’infiammazione al tendine del gluteo lo aveva frenato con il Como e gli aveva anche impedito di esserci con la Roma, ma adesso con un’altra settimana di tempo a disposizione c’è cauto ottimismo per rivederlo in campo. Ma se ne saprà di più nei prossimi giorni".