Infortunio McTominay, nessuno si sbilancia. E lui non vuole rischiare per il Mondiale

Infortunio McTominay, nessuno si sbilancia. E lui non vuole rischiare per il MondialeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Scott McTominay non vuole correre rischi in vista del Mondiale. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola che fa il punto sulle condizioni fisiche del giocatore in vista della gara di domenica contro l'Atalanta. 

McTominay non vuole correre rischi, specie nella stagione in cui si gioca il Mondiale e per la presenza a Bergamo contro l'Atalanta le valutazioni potranno essere fatte solo il giorno prima. "Ma adesso è comprensibile la sua voglia di recuperare in maniera completa e senza correre altri rischi. A Castel Volturno nessuno si bilancia per il momento sulla presenza del leader azzurro domenica pomeriggio a Bergamo".