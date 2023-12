Col Cagliari per invertire il trend al Maradona: Napoli 16° per rendimento interno

Una statistica che la dice lunga sulle difficoltà psicologiche del Napoli riguarda il rendimento interno

"C'è da raddrizzare lo score casalingo in campionato. Il Napoli ha vinto solo 2 delle 7 partite giocate al Maradona e si trova al sedicesimo posto nella classifica delle squadre che hanno ottenuto punti in casa, a quota sette. Di fronte ci sarà il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, galvanizzato dalla vittoria ottenuta in extremis contro il Sassuolo grazie a un gol dell’altro ex Pavoletti".