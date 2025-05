Conte-Napoli, Repubblica: "ADL sta combattendo battaglia non banale con la Juve"

Ultime sul futuro della panchina azzurra. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di quello che potrebbe accadere da qui a qualche giorno. De Laurentiis aspetta la risposta del tecnico del Napoli con la Juve che ancora spera di poterlo convincere.

"La conferma di Conte sarebbe in questo senso un segnale importantissimo, anche perché per tenerselo stretto il club azzurro sta combattendo una mai banale battaglia a distanza con la Juventus. Da Torino non hanno infatti ancora mollato la presa e in queste ore la società bianconera farà un altro tentativo ai massimi livelli per riportare a casa il tecnico leccese, provando a insinuarsi nella pausa di riflessione che s’è preso con De Laurentiis. Mai sottovalutare il fascino della Vecchia Signora".