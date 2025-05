New York Times incredulo: "McTominay davvero faceva la riserva di Amrabat?"

vedi letture

Questi sono i giorni di Scott McTominay che vince lo scudetto per la prima volta, fa festa, va dal Papa col sorriso. Ovunque si parla di lui. E' il grande rimpianto dello United che l'ha ceduto al Napoli in estate per 30 milioni di euro. Il New York Times ripercorre la sua carriera e ricorda di quanto sia imprevedibile il calcio.

Appena un anno fa lo scozzese era alternativa ad Amrabat allo United e ora è sul tetto d'Italia. Lo scozzese è stato autentico protagonista con 12 gol all'attivo in campionato e molti di questi decisivi come quello realizzato al Cagliari venerdì scorso per la vittoria tricolore. Un giocatore sorpresa e vero e proprio idolo dei tifosi.