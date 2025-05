Retroscena De Bruyne: se l'è inventato Manna facendo su e giù da Manchester

"Il ds Manna s’è inventato l’affare, ci ha creduto, l’ha portato avanti facendo su e giù da Manchester per settimane e alla fine sta arrivando al traguardo. Così come ha detto anche De Laurentiis". Il Corriere dello Sport parla dell'affare Kevin De Bruyne che per il Napoli è sempre più vicino. Il belga è ad un passo dal firmare con la società azzurra anche grazie a un cambio di strategia come il quotidiano sottolinea.

"Decisiva la mano del presidente, in questo cambio repentino di rotta culminato nell’ingaggio di un parametro zero che compirà 34 anni il 28 giugno; già, ma che è svincolato. Lo scapolo d’oro d’Europa, un fuoriclasse senza tempo e senza età che seminerà talento, fantasia, classe pura e soluzioni offensive nuove di zecca in una squadra che non vede l’ora di abbracciarlo. Per la cronaca: De Bruyne è un mago dei calci piazzati, una specialità che negli ultimi due campionati azzurri ha lasciato davvero a desiderare".