Beffa Juve: Conte era il Piano A e non c'erano alternative. Ora spuntano tre nomi

Antonio Conte, per la Juve, era il piano A, in verità l’unico vero obiettivo per completare la rivoluzione in panchina, parallelamente a quella nei quadri dirigenziali. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola per cui, a quanto pare, "non c’erano alternative, che ora potrebbero per necessità essere esplorate. La strada più semplice da percorrere porta a dare fiducia a Igor Tudor anche per la prossima stagione e non soltanto per il Mondiale per Club che si aprirà a metà giugno negli Stati Uniti".

Oltre all'attuale tecnico si fanno altri nomi come quelli di Mancini e Pioli. Conte, invece, ha scelto di restare a Napoli, rispettando l'accordo fino al 2027. Ieri l'annuncio col tweet di Adl e le parole dei due dopo la cena post incontro per la definizione anche delle strategie per la prossima stagione.