Juve, Elkann ha licenziato Giuntoli dopo un colloquio abbastanza teso

vedi letture

In attesa di comunicazioni ufficiali, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di avventura ormai già finita per Giuntoli alla Juventus. Dopo due anni, l'ex ds del Napoli saluta già il club bianconero.

"John Elkann cambia tutto e azzera subito la dirigenza. L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus finisce in meno di due anni. Il ribaltone societario è stato il risultato di lunghe e approfondite riflessioni da parte della proprietà, scontenta dei risultati sportivi. La svolta è arrivata in mattinata, durante un colloquio abbastanza teso. Elkann si è riunito con Giuntoli e ha comunicato all’ormai ex dt la scelta radicale e il licenziamento immediato".