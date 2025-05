Valore Top club europei, boom del Napoli: +178% e la Juve si avvicina

Attraverso “Football clubs’ valuation: The European Elite”, lo studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club, la crescita del Napoli è evidente. Per la Serie A, Milan e Inter superano la Juventus. Una svolta per la prima volta nel decennio di monitoraggio. I rossoneri valgono 1.808 milioni di euro (+26% rispetto al 2024), i nerazzurri 1.715 (+20%), i bianconeri 1.651 (-3%). Le tre big della Serie A adesso sono tutte raccolte in una forbice tra 1,65 e 1,8 miliardi. Ma sono molto interessanti anche i dati relativi al Napoli.

"Da segnalare anche il +178% del Napoli, il +140% della Lazio, il +224% della Fiorentina e, solo dal 2021, il +57% dell’Atalanta che fino a quattro anni fa non figurava nemmeno in classifica. Nell’ultimo decennio, Atalanta e Napoli sono le uniche squadre italiane della top 32 ad aver riportato un risultato aggregato di bilancio positivo, rispettivamente per 183 e 86 milioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

I club che valgono di più al mondo – La classifica completa tratta da Calcioefinanza - Questa la graduatoria completa del 2025, con la presenza di otto italiane (in crescita rispetto alle sette della scorsa edizione del report), quattro delle quali possono vantare un valore ben superiore al miliardo di euro:

1 - Real Madrid – 6,278 miliardi di euro (+23%)

2 - Manchester City – 5,104 miliardi di euro (+3%)

3 - Manchester United – 5,051 miliardi di euro (+4%)

4 - Barcellona – 4,459 miliardi di euro (+8%)

5 - Bayern Monaco – 4,281 miliardi di euro (+1%)

6 - Liverpool – 4,207 miliardi di euro (+0,4%)

7 - Arsenal – 4,010 miliardi di euro (+29%)

8 - PSG – 3,760 miliardi di euro (+8%)

9 - Tottenham – 3,659 miliardi di euro (+4%)

10 - Chelsea – 3,016 miliardi di euro (-8%)

11 - Borussia Dortmund – 2,337 miliardi di euro (+23%)

12 - Atletico Madrid – 1,873 miliardi di euro (+12%)

13 - Milan – 1,808 miliardi di euro (+26%)

14 - Inter – 1,715 miliardi di euro (+20%)

15 - Juventus – 1,651 miliardi di euro (-3%)

16 - West Ham – 1,182 miliardi di euro (+9%)

17 - Napoli – 1,097 milioni di euro (+21%)

Eintracht Francoforte – 978 milioni di euro (+32%)

Aston Villa – 899 milioni di euro (+42%)

Everton – 669 milioni di euro (+22%)

Roma – 665 milioni di euro (+10%)

Benfica – 623 milioni di euro (-1%)

Marsiglia – 594 milioni di euro (+24%)

Porto – 576 milioni di euro (+4%)

Atalanta – 573 milioni di euro (+23%)

Lazio – 559 milioni di euro (+26%)

Ajax – 536 milioni di euro (-22%)

Real Sociedad – 529 milioni di euro (+35%)

Siviglia – 522 milioni di euro (-19%)

Fiorentina – 507 milioni di euro (nuova)

PSV Eindhoven – 494 milioni di euro (nuova)

Real Betis – 472 milioni di euro (nuova)