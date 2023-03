"Come se fossero i Globetrotters", Cds elogia il Napoli alla 30^ vittoria

Questo il commento del Corriere dello Sport, che analizza l'ennesimo show del Napoli di Spalletti in campionato

"E come se fossero i Globetrotters, nell’ennesima plastica esibizione, a un certo punto hanno riempito pure l’aria, gonfiandola d’uno spettacolo accecante: con la trentesima vittoria stagionale nel pacco regalo, e settantuno punti in classifica a mettere il fiocco sullo scudetto, al Napoli non è rimasto altro da fare che stupire persino se stesso". Questo il commento del Corriere dello Sport, che analizza l'ennesimo show del Napoli di Spalletti in campionato.