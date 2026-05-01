Como è un tabù lungo 37 anni: vincere per invertire la storia e conquistare la Champions
Tutto passa da Como. Il Napoli si gioca una fetta decisiva della stagione nella trasferta di domani, con un obiettivo doppio: spezzare un tabù storico e avvicinare la qualificazione alla Champions League. Come sottolinea Tuttosport, gli azzurri non vincono in casa del Como in Serie A dal lontano 25 giugno 1989. Un dato che rende ancora più significativa la sfida per la squadra di Conte, chiamata a dare continuità ai risultati.
Napoli in Champions già questo weekend se...
In caso di successo, il Napoli salirebbe a undici punti di vantaggio sul quinto posto, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione europea. “Qualora la Roma non dovesse battere la Fiorentina, sarebbe matematica la Champions”, evidenzia il quotidiano. Una partita, dunque, che vale molto più dei tre punti: tra storia da riscrivere e un traguardo ormai a portata di mano.
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