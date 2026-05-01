Con Rrahmani cambia tutto: i numeri difensivi parlano chiaro e sono clamorosi

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C’è un punto fermo nella difesa del Napoli ed è Amir Rrahmani. I numeri, riportati da Tuttosport, certificano l’importanza del centrale kosovaro nell’equilibrio della squadra di Conte. Con Rrahmani in campo, il Napoli ha subito appena 16 gol in 23 partite, mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni, pari al 56% delle gare disputate. Dati che evidenziano una solidità difensiva di altissimo livello.

Senza Rrahmani e con Rrahmani: due Napoli diversi

Il confronto con le partite senza di lui è netto: “le reti subite salgono a 34 in altrettante gare, con soli 3 clean sheet”, ovvero appena il 13%. Una differenza marcata che sottolinea quanto la sua presenza sia determinante per l’organizzazione difensiva. Rrahmani si conferma così una pedina imprescindibile nello scacchiere del Napoli, capace di garantire sicurezza e continuità in un reparto chiave.