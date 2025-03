Condò: "Il Napoli fatica a far gol, c'è solo un antidoto dopo l'addio di Kvara"

vedi letture

Nel suo editoriale per il Corriere delle Sera, Paolo Condò scrive così sulla lotta scudetto:

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò scrive così sulla lotta scudetto: "L'inedita ipotesi dello stallo messicano, con tre squadre affiancate a nove giornate dalla fine, salta in aria perchè una candidata migliore delle altre c'è, ed è l'Inter. Il Napoli aveva già perso a Venezia la prospettiva di passare da solo al comando l'ultima pausa del campionato, un'astensione spiegabile con la difficoltà a fare gol riemersa nel momento in cui Lukaku è stato limitato da una marcatura piena di falli tattici.

Intendiamoci, la squadra di Di Francesco gioca bene ormai da tempo, nel senso che il suo pressing alto intossica le partenze dal basso, specie quelle troppo insistite. Però tra il palo di Raspadori e il recital di Radu - ieri s'è definitivamente tolto di dosso la vecchia scimmia di Bologna-Inter - un golletto il Napoli l'avrebbe dovuto distillare comunque. Dopo la pausa avrà Milan e Bologna, e poi una striscia di rivali della classifica di destra, quella povera. Ma che non si battono da sole, uno sforzo lo devi comunque fare. Il rientro di Neres, portatore del quid che non tutte le difese sanno parare (è l'unico antidoto alla perdita di Kvara), è la carta estrema da lanciare sul tavolo".