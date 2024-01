Condò invita Mazzarri alle dimissioni: "Così inchioderebbe giocatori alle responsabilità"

De Laurentiis ha già esonerato Garcia e nei codici del calcio "l’esonero di un allenatore individua il colpevole e azzera le altrui responsabilità".

TuttoNapoli.net

Paolo Condò scrive sulle pagine de La Repubblica: "Mazzarri valuti un passo indietro per inchiodare i giocatori". Napoli in crisi, dallo Scudetto ai 28 punti nel girone d'andata 2023/2024. De Laurentiis ha già esonerato Garcia e nei codici del calcio "l’esonero di un allenatore individua il colpevole e azzera le altrui responsabilità".

Con l'arrivo di Mazzarri in panchina la media punti degli azzurri si è drasticamente abbassata ma Condò crede che le colpe siano da attribuire ai giocatori e per questo chiede un 'gesto estremo' all'attuale tecnico: "Mazzarri ha una storia professionale seria che non merita di finire con una “cacciata”. Sia detto con la massima empatia: potrebbe interrogarsi lui sull’opportunità di un passo indietro, per inchiodare infine i giocatori alle loro responsabilità (De Laurentiis l’ha già fatto) nella difesa dello scudetto più penosa che si ricordi".