Condò: "L'assistente ha segnalato un rigore che non c'era, col Var dovrebbero limitarsi"

Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato la delicata situazione della Juventus, reduce dalla terza sconfitta consecutiva (includendo anche Madrid) e dalla quarta gara di fila senza segnare:

“La crisi è ormai conclamata, la squadra di Tudor non ha prodotto nulla, accumulando traversoni innocui e confermando ancora una volta l’assenza di una guida chiara Se si tratta di vendere cara la pelle come al Bernabeu, la risposta c’è, ma solo sul piano caratteriale. Quando invece deve muovere palla e creare, mancano sia tecnica che personalità. È una situazione molto complicata per Tudor.”

Condò scrive sull’episodio arbitrale di Napoli-Inter: “Il guardalinee è intervenuto impropriamente per segnalare un rigore che non c'era. Oggi, con il Var, gli assistenti dovrebbero limitarsi, perché la revisione video è una garanzia più solida. Il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan c’è stato, ma non era da rigore. Il paradosso è che Mariani ha fischiato proprio sulla base di un intervento che non avrebbe dovuto contare. Un errore che, da un punto di vista logico, non ha alcun senso.”