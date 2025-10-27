Rocchi furioso per rigore al Napoli: se avesse deciso l’arbitro (e non il guardalinee) sarebbe stato diverso

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è su tutte le furie per il rigore assegnato al Napoli, ma se avesse deciso l’arbitro (e non il guardalinee), sarebbe stato diverso. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il rigore. Il corto circuito è stato innescato dall’assistente Bindoni, che chiama il penalty a Mariani con ritardo, tanto che il fischio arriva 8” dopo il fatto. Lo avesse fischiato subito, l’arbitro, sarebbe stato differente. La valutazione sull’entità del rigore (leggerino, ino, ino, ino, per qualcuno della commissione da non rigore) non sarebbe cambiata, ma la percezione sì.

Anche da un punto di vista del Var, che in presenza di un contatto difficilmente “entra” nel processo decisionale. Il contatto, leggerissimo, c’è, questi sono i rigori che non piacciono a Rocchi, su tutte le furie. Per questo ha tolto Mariani da un possibile raddoppio, lo lascerà a riposo, poi lo riproporrà o da Var o in B.