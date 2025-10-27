Gazzetta - Inter non intende passare sopra le affermazioni di Conte, le considera gravissime

“Non è ancora andato giù quanto accaduto nel match, il rigore che pure l’Aia ha certificato come abbaglio, ma sono piaciuti ancora meno gli stracci volati nel dopo partita". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul malcontento in casa interista dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli dell'ex Antonio Conte.

"Anche il giorno dopo niente ha ridato buon umore all’Inter o le ha tolto di dosso quel senso di fastidio con cui i nerazzurri hanno lasciato Napoli sabato sera. L’Inter non intende passare sopra alle affermazioni dell’allenatore, considerate ancora ieri molto gravi, sia nella forma che nel contenuto. Dall’aver tirato in ballo Chivu all’aver attaccato direttamente Marotta, tutto è considerato come inopportuno nella sede nerazzurra".