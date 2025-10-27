L'Inter furiosa non solo per il rigore: voleva il doppio giallo a Gilmour

L'Inter furiosa non solo per il rigore: voleva il doppio giallo a Gilmour. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle lamentele interiste per la direzione di gara dell'arbitro Mariani: "Ad esempio il mancato primo giallo a Gilmour. Quando è stato ammonito Di Lorenzo (per fallo su Dimarco), nella stessa azione, lo scozzese è intervenuto forse ancora più duramente su Calhanoglu.

Mariani, però, ha estratto il cartellino solo per il capitano del Napoli, non considerando l’entrata del centrocampista. Gilmour, poco dopo, ha trattenuto Dumfries e lì si è beccato giustamente il giallo. Avrebbe dovuto essere il secondo, però, secondo l’Inter".