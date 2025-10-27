Bufera alle spalle, Repubblica: "Un gesto di ADL a fine gara lo evidenzia"

"Da brividi l'atmosfera allo stadio nei minuti finali. Bello e significativo l'abbraccio a bordo campo con cui Aurelio De Laurentiis ha ringraziato di persona i giocatori e Antonio Conte, esemplificando la granitica armonia che regna tra i campioni d'Italia". Così l'edizione odierna de La Repubblica scrive dell'atmosfera in casa Napoli alla vigilia del confronto dei partenopei contro il Lecce.

"Ruggenti infine le parole a fine gara del tecnico, che ha subito rimesso in riga il suo spogliatoio dopo la figuraccia olandese in Champions. "Posso garantire che ogni componente di questo gruppo darà il massimo per onorare la maglia, finché ci sarò io". La bufera è alle spalle e tira aria di svolta" sottolinea il quotidiano.